Резніков: бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію



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Гуманітарні організації також не можуть доставити вантажі на окуповані території

«Люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими», – пояснив міністр

Бойовики на Донбасі нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, а на окуповані території не пускають представників міжнародних організацій.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він додав, що гуманітарні організації звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території.

«Кожен день патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через всі КПВВ в Донецькій і Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими», – пояснив він.

Нагадаємо, пункти пропуску на Донбасі з українського боку запрацюють 10 червня.

У березні всі КПВВ на лінії розмежування були закриті, пропуск людей був повністю припинений у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу. Перетнути лінію розмежування могли лише громадян України, які мали на це особливі підстави.

До слова, Резніков також назвав найкращий спосіб повернути Україні окуповані території.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».