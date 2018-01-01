Лобове зіткнення Citroen та BMW під Миколаєвом: двоє людей загинули

Автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Citroen

Поблизу Миколаєва на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася ДТП з двома загиблими. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області у Facebook. «Наразі відомо, що 39-річний водій Citroen, мешканець міста Южноукраїнськ, їхав в напрямку Одеси, а 46-річний водій BMW, мешканець міста Одеса, їхав у напрямку



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Фото: «Новости N» ДТП біля села Нечаяне

Автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Citroen

Поблизу Миколаєва на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася ДТП з двома загиблими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області у Facebook.

«Наразі відомо, що 39-річний водій Citroen, мешканець міста Южноукраїнськ, їхав в напрямку Одеси, а 46-річний водій BMW, мешканець міста Одеса, їхав у напрямку Миколаєва», - розповіли у поліції.

В результаті лобового зіткнення водій Citroen та його пасажир віком близько 55 років загинули на місці події. Водій BMW та 30-річна пасажирка Citroen з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні у Миколаєві.

«Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 286 КК України - «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років», додають у Нацполіції.

Наразі призначено проведення відповідних експертиз, триває слідство.

Місцеве видання «Новости N» додає, що BMW біля села Нечаяне вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Citroen. Після зіткнення Citroen злетів на узбіччя, а BMW залишився стояти на дорозі.

Загиблого пасажира Citroen з понівеченого автомобіля вирізали рятувальники.

Нагадаємо, в жахливій аварії біля Борисполя загинула українська дизайнер з Черкас Анжела Павлова – засновниця торгової марки «Ангел».