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    Лобове зіткнення Citroen та BMW під Миколаєвом: двоє людей загинули

    Автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Citroen
    Поблизу Миколаєва на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася ДТП з двома загиблими. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області у Facebook. «Наразі відомо, що 39-річний водій Citroen, мешканець міста Южноукраїнськ, їхав в напрямку Одеси, а 46-річний водій BMW, мешканець міста Одеса, їхав у напрямку
    • Сьогодні, 06:12
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    ДТП&nbsp;біля села Нечаяне
    Фото: «Новости N»
    ДТП біля села Нечаяне

    Автомобіль BMW вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Citroen

    Поблизу Миколаєва на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася ДТП з двома загиблими.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області у Facebook.

    «Наразі відомо, що 39-річний водій Citroen, мешканець міста Южноукраїнськ, їхав в напрямку Одеси, а 46-річний водій BMW, мешканець міста Одеса, їхав у напрямку Миколаєва», - розповіли у поліції.

    В результаті лобового зіткнення водій Citroen та його пасажир віком близько 55 років загинули на місці події. Водій BMW та 30-річна пасажирка Citroen з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні у Миколаєві.

    «Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 286 КК України - «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років», додають у Нацполіції.

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    Наразі призначено проведення відповідних експертиз, триває слідство.

    Місцеве видання «Новости N» додає, що BMW біля села Нечаяне вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Citroen. Після зіткнення Citroen злетів на узбіччя, а BMW залишився стояти на дорозі.  

    Загиблого пасажира Citroen з понівеченого автомобіля вирізали рятувальники.

    Нагадаємо, в жахливій аварії біля Борисполя загинула українська дизайнер з Черкас Анжела Павлова – засновниця торгової марки «Ангел».

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