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    Моторошна ДТП на Київщині. Загинула українська дизайнер Анжела Павлова

    Двоє дітей залишилися без мами
    Вжахливій аварії біля Борисполя загинула українська дизайнер з Черкас Анжела Павлова – засновниця торгової марки «Ангел». Про це інформує Pereyaslav.Travel, інформує «Главком». «Водій Toyota Land Cruiser Prado не впорався з кернуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. В результаті ДТП водій
    • Сьогодні, 13:08
    • Розсилка
    Дизайнер Анжела Павлова
    Дизайнер Анжела Павлова

    Двоє дітей залишилися без мами

    Вжахливій аварії біля Борисполя загинула українська дизайнер з Черкас Анжела Павлова – засновниця торгової марки «Ангел».

    Про це інформує Pereyaslav.Travel, інформує «Главком».

    «Водій Toyota Land Cruiser Prado не впорався з кернуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. В результаті ДТП водій легкового автомобіля госпіталізований до ЦРЛ Переяслава», - йдеться у повідомленні.

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    Моторошна ДТП на Київщині. Загинула українська дизайнер Анжела Павлова
    Моторошна ДТП на Київщині. Загинула українська дизайнер Анжела Павлова

    Також зазначачається, що дорога, по якій рухалися автомобілі, вкрита льодом.

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