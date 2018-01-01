Моторошна ДТП на Київщині. Загинула українська дизайнер Анжела Павлова
- Сьогодні, 13:08
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Дизайнер Анжела Павлова
Двоє дітей залишилися без мами
Вжахливій аварії біля Борисполя загинула українська дизайнер з Черкас Анжела Павлова – засновниця торгової марки «Ангел».
Про це інформує Pereyaslav.Travel, інформує «Главком».
«Водій Toyota Land Cruiser Prado не впорався з кернуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. В результаті ДТП водій легкового автомобіля госпіталізований до ЦРЛ Переяслава», - йдеться у повідомленні.
Також зазначачається, що дорога, по якій рухалися автомобілі, вкрита льодом.