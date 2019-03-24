Лоукостер Wizz Air не пустив на рейс до України російських журналістів



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Компанія Wizz Air випустила внутрішнє розпорядження щодо громадян РФ

Журналісти мали летіти до Києва з Риги 23 березня, в них були заброньовані квитки, але під час посадки їх не пустили на літак

Російських журналістів Олексія Семенова та Дениса Камалягіна, які мали взяти участь у презентації книги в Києві, не пустили на літак компанії Wizz Air у Ризі через політику перевізника щодо громадян РФ.

Про це у суботу ввечері «Громадському» розповів представник організації «Дім вільної Росії» Грег Фролов, який організовував презентацію книги.

За його словами, Камалягін та Семенов є співавторами книги «Росія та Україна. Дні затемнення».

«Це журналісти-розслідувачі, які після початку війни були одними з перших, хто підтвердив участь російських військових у війні на Донбасі, а саме псковських десантників», - зазначив організатор заходу.

Журналісти мали летіти до Києва з Риги 23 березня, в них були заброньовані квитки, але під час посадки їх не пустили на літак.

«Компанія Wizz Air випустила внутрішнє розпорядження, в межах якого вони не допускають громадян РФ на свої борти, що летять до Києва, якщо вони не мають дипломатичного паспорту або посвідки на проживання», - розповів Фролов.

Він допускає, що таким чином авіаперевізник вирішив перестрахуватися через те, що українські прикордонники не завжди пропускають росіян на територію України.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі виданню заявив, що не чув про подібне правило щодо росіян у компанії Wizz Air.

Нагадаємо, у 2019 році прикордонники не пустили в України майже дві тисячі росіян.