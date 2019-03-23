Держприкордонслужба: ситуація на кордоні з Росією напружена



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На україно-російському кордоні продовжують фіксувати випадки направлення в Україну завербованих російськими спецслужбами громадян України, - Слободян

У 2019 році прикордонники не пустили в України майже дві тисячі росіян

Держприкордонслужба з початку 2019-го відмовила у в’їзді на територію України понад двом тисячам громадян Російської Федерації. Лише протягом останніх двох діб українські прикордонники не пропустил 25 росіян. Ситуація на кордоні з РФ залишається напруженою, але контрольованою. Про це журналісту розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Ситуація на кордоні з Росією залишається доволі напруженою, але контрольованою. Зараз на лінії українсько-російського кордону посилено заходи безпеки у зв’язку з підвищення рівня загрози у період президентської кампанії та виборів президента України, тому там посилені прикордонні наряди як у пунктах пропуску так і поза ними, проводяться також й інші заходи в контрольованих прикордонних районах іншими правоохоронними органами. За позаминулу добу Україна не пропустила 25 громадян Російської Федерації, а з початку року вже понад 2 тисячі осіб», - повідомив Слободян.

Він також додав, на україно-російському кордоні продовжують фіксувати випадки направлення до підконтрольної українському урядові території з тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України.

Раніше повідомлялося, з початку року виявили 59 завербованих російськими спецслужбами українців.

Нагадаємо, у 2019 році українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації.