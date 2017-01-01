Луценко похвалився, що слідства у справах Януковича та Майдану завершені

Генпрокурор каже, що до бюджету повернуто 53 мільярди гривень та 80 тисяч гектарів землі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство по ключових справах Майдану та злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича завершено. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Слідство по ключових справах Майдану і по озу Януковича завершено», - написав Луценко. За його словами, до бюджету повернуто 53



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Юрій Луценко

Генпрокурор каже, що до бюджету повернуто 53 мільярди гривень та 80 тисяч гектарів землі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство по ключових справах Майдану та злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича завершено. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Слідство по ключових справах Майдану і по озу Януковича завершено», - написав Луценко.

За його словами, до бюджету повернуто 53 мільярди гривень та 80 тисяч гектарів землі.

«Затримано 9100 корупціонерів, 2800 - в судах, 815 - отримали вирок», - додав генпрокурор.

Як відомо, 18 лютого 2014 року протести на Майдані Незалежності в Києві проти дій команди Януковича досягли апогею, тоді силовики придушили «мирний наступ» до Верховної Ради. У ніч на 19 лютого наметове містечко протестувальників вчергове штурмували, а вранці 20 лютого на Інститутській розстріляли десятки людей.

Раніше Генпрокуратура України перерахувала кримінальні провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича.

Так, екс-президенту повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо невиконання покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» умов приватизації, незаконного виділення з Держбюджету України 220 млн грн та приватизації 92,7906 % державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

Також Віктору Януковичу, Олександру Януковичу, Євгену Ставицькому та Павлу Литовченку повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом заволодіння державним майном – урочищем «Межигір’я» вартістю 540 млн грн.

Крім того Януковичу та ще трьом особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.

Разом з тим, Януковичу, Юрію Захарченку та іншим особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі О. Драбинка та зміщення з посади Митрополита Володимира.

В Генпрокуратурі у травні цього року повідомили, що одночасно Департаментом спеціальних розслідувань проводиться досудове розслідування стосовно Януковича у кримінальних провадженнях:

- за підозрою Януковича в організації фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді України 16 січня 2014 року за прийняття «диктаторських» законів;

- за підозрою Януковича в одержанні у період листопада 2011 року - січня 2012 року під виглядом авторської винагороди, замаскованої у форму «видавничого договору», неправомірної вигоди у сумі 26,6 млн грн від ТОВ «Друкарня «Новий Світ».

Крім того, в Генпрокуратурі повідомили, що 14 березня 2017 року передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Януковича, який обвинувачується у державній зраді.