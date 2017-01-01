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    Луценко похвалився, що спіймав дев'ять тисяч корупціонерів

    В День прокуратури Луценко відзвітував про свою роботу
    Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу Генпрокуратури за півтора роки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Півтора роки тому перед моєю командою стояло завдання: демонтувати пострадянську каральну систему ГПУ, різко активізувати боротьбу із корупцією, дати результат в справах Майдану і збити розгул
    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка
    Юрій Луценко
    Фото УНІАН
    Юрій Луценко

    В День прокуратури Луценко відзвітував про свою роботу

    Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу Генпрокуратури за півтора роки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Півтора роки тому перед моєю командою стояло завдання: демонтувати пострадянську каральну систему ГПУ, різко активізувати боротьбу із корупцією, дати результат в справах Майдану і збити розгул злочинності. Сьогодні, в День прокуратури можу сказати: ми зробили це. 53 млрд, в тому числі 80 тис га вкраденої землі передано до бюджету. Слідство по ключових справах Майдану і по ОЗУ Януковича завершено. Затримано 9100 корупціонерів, 2800 — в судах, 815 — отримали вирок», — написав він.

    Луценко зазначив, що указ Президента про нову символіку - не просто зміна прапора ГПУ, а «фінальний крок ліквідації сталінської моделі єдиноначальної всевладної машини».

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