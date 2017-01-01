Луценко пояснив, чому дії «агента Катерини» були законні

Генпрокурор заявив, що агент «Катерина» не пропонувала Розенблату здійснити незаконних дій

Агент Національного антикорупційного бюро «Катерина» діяла в межах законодавства України під час провокування народного депутата Борислава Розенблата на хабар. Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. «Розенблат не написав заяву про провокування його на хабар. Йому пропонувались дії, які він теоретично



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Юрій Луценко

Генпрокурор заявив, що агент «Катерина» не пропонувала Розенблату здійснити незаконних дій

Агент Національного антикорупційного бюро «Катерина» діяла в межах законодавства України під час провокування народного депутата Борислава Розенблата на хабар. Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Розенблат не написав заяву про провокування його на хабар. Йому пропонувались дії, які він теоретично міг законно вчинити. Що таке провокація хабаря у трактуванні європейського суду та українського закону? Це тоді, коли чиновнику пропонується зробити завідомо кримінальні дії. Якщо чиновнику пропонується те, що він може зробити, наприклад як Розенблату проголосувати за закон або створити спільне підприємство, а зверху він вимагає за це гроші, тоді його треба брати за корупцію. Якщо ж чиновнику пропонується купити кілограм героїну або два автомати, з яких вбивали людей або вигадати паспорти, які апріорі не можна видавати іранцю, який мешкає декілька місяців в Україні, це провокування чиновника на злочин, який без цієї провокації не був би здійснений. За таких дій правоохоронець має відповідати за провокацію, а того, кого він провокував, звільняється від відповідальності. Така практика є і в Європі, і в Україні», - вважає Луценко.

При цьому він відмовився називати конфлікт ГПУ і НАБУ сваркою.

«Завдання Генеральної прокуратури, як і інших правоохоронних органів - працювати на основі закону. Кожний працівник правоохоронних органів, в тому числі НАБУ, які виходять за межі закону, мають бути зупинені. Наші розмови про демократичну, правову державу - фікція. У нас є співпрацю з НАБУ. Результативна. Із 50 справ, які НАБУ направило до суду, є 20 за матеріалами СБУ та ГПУ», - зазначив генпрокурор.

Він навів прикладу роботи між двома відомствами, а саме - затримання суддів з Дніпра і арешт контрабандиста з Одеси.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»