Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа



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Луценко каже, що спілкувався з Джуліані у справі Януковича Фото: ЕРА

Перша пропозиція від Джуліані зустрітися у США надійшла Луценку в кінці 2017 року «через одного підлеглого»

Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів у своєму спілкуванні з адвокатом президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Про деталі співпраці Луценко розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

Він зазначив, що перша пропозиція від Джуліані зустрітися у США надійшла йому в кінці 2017 року «через одного підлеглого». За словами Луценка, він погодився на зустріч, оскільки мав «свій національний інтерес».

«З мого боку, чому я погодився - це було, з моєї точки зору, єдиним шляхом спробувати домогтися загального слідства над грошима організованого злочинного угруповання Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, знаходиться в Сполучених Штатах Америки», - говорить екс- глава ГПУ.

За твердженням Луценка, він дізнавався у Джуліані, «в які двері можна стукати», щоб спільно з американськими органами заарештувати сім мільярдів доларів - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням з виплати одному з хедж-фондів США.

«Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години щодня. Його інтерес, також в один з днів він питав, що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року. Мені здається, що ці дії очевидні, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс. Якщо раптом вони підпадають під американський - починайте розслідування, і ми, відповідно до міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу», - розповідає Луценко.

За його словами, під час зустрічі на другий день візиту в США вони з Джуліані обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов'язаний син головного опонента Трампа на виборах у США-2020 Джо Байдена.

«Нагадаю, що компанія Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича (Миколи Злочевського), який, ймовірно, змушував підлеглих видавати ліцензії в невстановлений законом спосіб для власної фірми... Членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Кваснєвський, а незабаром і син віце-президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони як члени правління отримували досить значні кошти... Загальні виплати синові віце-президента Сполучених Штатів склали майже мільйон (доларів)», - говорить Луценко.

Як стверджує екс-глава ГПУ, зустріч з Джуліані закінчилася його словами про те, що українське законодавство не дозволяє розслідувати можливий конфлікт між американською державою і екс-віце-президентом. У відповідь на це адвокат Трампа, за словами Луценка, висловив ідею організувати візит глави ГПУ до майбутнього глави Мін'юсту США.