  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа

    • Розсилка
    Луценко каже, що спілкувався з Джуліані у справі Януковича - Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа
    Луценко каже, що спілкувався з Джуліані у справі Януковича
    Фото: ЕРА

    Перша пропозиція від Джуліані зустрітися у США надійшла Луценку в кінці 2017 року «через одного підлеглого»

    Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів у своєму спілкуванні з адвокатом президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

    Про деталі співпраці Луценко розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

    Він зазначив, що перша пропозиція від Джуліані зустрітися у США надійшла йому в кінці 2017 року «через одного підлеглого». За словами Луценка, він погодився на зустріч, оскільки мав «свій національний інтерес».

    «З мого боку, чому я погодився - це було, з моєї точки зору, єдиним шляхом спробувати домогтися загального слідства над грошима організованого злочинного угруповання Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, знаходиться в Сполучених Штатах Америки», - говорить екс- глава ГПУ.

    За твердженням Луценка, він дізнавався у Джуліані, «в які двері можна стукати», щоб спільно з американськими органами заарештувати сім мільярдів доларів - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням з виплати одному з хедж-фондів США.

    «Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години щодня. Його інтерес, також в один з днів він питав, що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року. Мені здається, що ці дії очевидні, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс. Якщо раптом вони підпадають під американський - починайте розслідування, і ми, відповідно до міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу», - розповідає Луценко.

    За його словами, під час зустрічі на другий день візиту в США вони з Джуліані обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов'язаний син головного опонента Трампа на виборах у США-2020 Джо Байдена.

    «Нагадаю, що компанія Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича (Миколи Злочевського), який, ймовірно, змушував підлеглих видавати ліцензії в невстановлений законом спосіб для власної фірми... Членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Кваснєвський, а незабаром і син віце-президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони як члени правління отримували досить значні кошти... Загальні виплати синові віце-президента Сполучених Штатів склали майже мільйон (доларів)», - говорить Луценко.

    Як стверджує екс-глава ГПУ, зустріч з Джуліані закінчилася його словами про те, що українське законодавство не дозволяє розслідувати можливий конфлікт між американською державою і екс-віце-президентом. У відповідь на це адвокат Трампа, за словами Луценка, висловив ідею організувати візит глави ГПУ до майбутнього глави Мін'юсту США.

    Юрій Луценко Генпрокурор США вибори Дональд Трамп адвокат розслідування Рудольф Джуліані
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ