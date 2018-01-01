Луценко виступив за легалізацію вогнепальної короткоствольної зброї

Генпрокурор зазначив, що «злочинець найбільше боїться збройної відсічі»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступає за легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Сегодня». Генпрокурор зазначив, що щороку з початку АТО кількість убивств стає менше на 10-15%. «По-перше, багато зброї на руках, а злочинець найбільше боїться збройної відсічі», -



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Генпрокурор зазначив, що «злочинець найбільше боїться збройної відсічі»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступає за легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Сегодня».

Генпрокурор зазначив, що щороку з початку АТО кількість убивств стає менше на 10-15%.

«По-перше, багато зброї на руках, а злочинець найбільше боїться збройної відсічі», - сказав він про причини такого явища.

«Тому я, до речі, є переконаним прихильником легалізації вогнепальної короткоствольної зброї для дорослих людей, які пройшли необхідну перевірку, особливо для тих, у яких є власність і необхідність її захищати», - заявив Луценко.

«Главком» влітку 2017 року повідомляв, що більшість українців – 77% - не підримують ініціативу легалізації купівлі вогнепальної зброї. За результатами соцопитування, прихильниками легалізації стали лише 18% опитаних. 5% - не визначились.