Луценко виступив за легалізацію вогнепальної короткоствольної зброї
- Сьогодні, 03:51
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Генпрокурор зазначив, що «злочинець найбільше боїться збройної відсічі»
Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступає за легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї.
Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Сегодня».
Генпрокурор зазначив, що щороку з початку АТО кількість убивств стає менше на 10-15%.
«По-перше, багато зброї на руках, а злочинець найбільше боїться збройної відсічі», - сказав він про причини такого явища.
«Тому я, до речі, є переконаним прихильником легалізації вогнепальної короткоствольної зброї для дорослих людей, які пройшли необхідну перевірку, особливо для тих, у яких є власність і необхідність її захищати», - заявив Луценко.
«Главком» влітку 2017 року повідомляв, що більшість українців – 77% - не підримують ініціативу легалізації купівлі вогнепальної зброї. За результатами соцопитування, прихильниками легалізації стали лише 18% опитаних. 5% - не визначились.