Луценко запевнив, що Порошенко не контролює суди в Україні



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Юрій Луценко

Порошенко «не той президент, який розглядає суд як свій інструмент», запевнив Генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що глава держави Петро Порошенко не контролює судову систему в Україні.

Про це Луценко заявив в ході інтерв'ю Українській правді.

«Я заявляю це відповідально, що Петро Олексійович не контролює судову систему України... Усі розмови, заяви опозиції, певних громадських активістів про те, що Порошенко контролює судову систему - неправда», - заявив генпрокурор.

За його словами, іноді він обмінювався з Порошенком «нецензурними враженнями» від рішень суду, які «виходили за всі межі схиблених уяв».

«Розмови про те, що президент контролює суди, є абсолютною маячнею», - заявив Луценко.

На його переконання, що Порошенко «не той президент, який розглядає суд як свій інструмент».