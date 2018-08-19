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    Луценко запевнив, що Порошенко не контролює суди в Україні

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    Юрій Луценко - Луценко запевнив, що Порошенко не контролює суди в Україні
    Юрій Луценко

    Порошенко «не той президент, який розглядає суд як свій інструмент», запевнив Генпрокурор

    Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що глава держави Петро Порошенко не контролює судову систему в Україні. 

    Про це Луценко заявив в ході інтерв'ю Українській правді.

    «Я заявляю це відповідально, що Петро Олексійович не контролює судову систему України... Усі розмови, заяви опозиції, певних громадських активістів про те, що Порошенко контролює судову систему - неправда», - заявив генпрокурор. 

    За його словами, іноді він обмінювався з Порошенком «нецензурними враженнями» від рішень суду, які «виходили за всі межі схиблених уяв». 

    «Розмови  про те, що президент контролює суди, є абсолютною маячнею», - заявив Луценко. 

    На його переконання, що Порошенко «не той президент, який розглядає суд як свій інструмент».

    Генпрокурор суд президент
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