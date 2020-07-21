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    Луцький терорист відмовився спілкуватися із російськими журналістами

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    Російські пропагандисти намагалися поспілкуватися з луцьким терористом - Луцький терорист відмовився спілкуватися із російськими журналістами
    Російські пропагандисти намагалися поспілкуватися з луцьким терористом

    Кривонош заявив, що «з Москвою йому нема про що розмовляти»

    Максим Кривонош - терорист, який тримає у заручниках людей в автобусі у Луцьку - відмовивсядавати коментар російським ЗМІ. Про це повідомляє російський Telegram-канал Life shot.

    «Нам вдалося додзвонитися до Максима «Поганого», який захопив автобус з людьми в українському Луцьку. Щоправда, він заявив нам, «з Москвою йому нема про що розмовляти» і кинув слухавку», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував це повідомлення.

    ЗМІ тероризм заручники Луцьк
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