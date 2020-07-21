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    Ким виявилися батько та дружина луцького террориста - ЗМІ з’ясували подробиці

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    <span>Кривош захопив автобус і тримає людей у заручниках</span> - Ким виявилися батько та дружина луцького террориста - ЗМІ з’ясували подробиці
    Кривош захопив автобус і тримає людей у заручниках

    У Кривоша є 15-річний син

    У луцького терориста Максима Кривоша (псевдонім Максим Поганий), який захопив пасажирів рейсового автобуса, є батько – Степан, який в минулому – відомий учений. Дружина терориста походить з Казахстану, у них є син 2005 року народження, пише «Страна».

    Також у Кривоша є брат.

    Що стосується батька терориста, то Кривош Степан Максимович був одним з винахідників способів виготовлення колектора електричної машини і методу загартування кільцеподібних деталей. Зараз він працює в місцевому університеті.

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    Мати Кривоша загинула, деталі смерті наразі невідомі.

    Також стало відомо, що Максим Кривош часто гуляв поряд з місцевою прокуратурою, яка знаходиться в центрі Луцька. Саме там поліцейські будуть шукати вибухівку, яку, за словами терориста, він може підірвати дистанційно.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

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