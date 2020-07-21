Ким виявилися батько та дружина луцького террориста - ЗМІ з’ясували подробиці



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Кривош захопив автобус і тримає людей у заручниках

У Кривоша є 15-річний син

У луцького терориста Максима Кривоша (псевдонім Максим Поганий), який захопив пасажирів рейсового автобуса, є батько – Степан, який в минулому – відомий учений. Дружина терориста походить з Казахстану, у них є син 2005 року народження, пише «Страна».

Також у Кривоша є брат.

Що стосується батька терориста, то Кривош Степан Максимович був одним з винахідників способів виготовлення колектора електричної машини і методу загартування кільцеподібних деталей. Зараз він працює в місцевому університеті.

Мати Кривоша загинула, деталі смерті наразі невідомі.

Також стало відомо, що Максим Кривош часто гуляв поряд з місцевою прокуратурою, яка знаходиться в центрі Луцька. Саме там поліцейські будуть шукати вибухівку, яку, за словами терориста, він може підірвати дистанційно.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.