Lufthansa скасувала 23 тисячі рейсів через коронавірус



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Lufthansa до кінця квітня скасувала 23 тисячі рейсів

Скорочений графік польотів передбачається на період до 24 квітня

Через розповсюдження коронавірусу німецький авіаперевізник Lufthansa до кінця квітня скасувала 23 тисячі рейсів.

Як повідомила пресслужба компанії, «в найближчі кілька тижнів очікуються подальші скасування».

«Загалом скасовано 23 000 близько-, середньо та довгомагістральних рейсів», — йдеться у повідомленні.

Скорочений графік польотів передбачається на період до 24 квітня. Коригування розкладу рейсів на період з 25 квітня буде здійснено пізніше.

Як зазначається, коригування в основному стосується Європи, Азії та Близького Сходу.

«Скасування рейсів буде послідовно впроваджено в системах бронювання, постраждалі пасажири будуть проінформовані про зміни та варіанти польотів», — йдеться в повідомленні.

Пасажирам Lufthansa, які запланували поїздку на найближчі тижні, радять дізнатися про поточний стан відповідного рейсу на сайті компанії.

До групи компаній Lufthansa входять пасажирські авіакомпанії Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.