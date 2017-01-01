Лукашенко дозволив білорусам операції з криптовалютою

Документ створює безпрецедентні умови для резидентів Парку високих технологій (ПВТ) – у них є цілий ряд пільг і можливостей по роботі на міжнародних ринках

Президент Білорусі Олександр Лукашенко Декрет підписав декрет про розвиток цифрової економіки в країні, який дозволяє криптовалютну діяльність на території держави. Про це повідомляє «Вєсті.Економіка». Відзначається, що документ створює безпрецедентні умови для резидентів Парку високих технологій (ПВТ) – у них є цілий ряд



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Олександр Лукашенко Фотоколаж

Документ створює безпрецедентні умови для резидентів Парку високих технологій (ПВТ) – у них є цілий ряд пільг і можливостей по роботі на міжнародних ринках

Президент Білорусі Олександр Лукашенко Декрет підписав декрет про розвиток цифрової економіки в країні, який дозволяє криптовалютну діяльність на території держави.

Про це повідомляє «Вєсті.Економіка».

Відзначається, що документ створює безпрецедентні умови для резидентів Парку високих технологій (ПВТ) – у них є цілий ряд пільг і можливостей по роботі на міжнародних ринках.

«Природно, життя змінюється. Ми навіть на початку року не могли говорити про якісь там майнінги, блокчейни і цю нову криптовалюту. А вже сьогодні це стає реальністю. Тому життя і, природно, нормативно-правова база будуть змінюватися», – сказав президент Білорусі.

Положення декрету зачіпають і сферу криптовалют. Наприклад, резидентами ПВТ тепер можуть стати фірми по майнінгу і обміну криптовалют. Так, в законодавстві будуть визначені права фізичних та юридичних осіб у сфері обігу токенами: ними можна володіти, їх можна створювати, придбавати, відчужувати, платити ними і багато іншого.

За словами президента Білорусі, головна мета документа – створити такі умови, щоб світові IT-компанії приходили в країну, відкривали свої представництва, центри розробок і створювали затребуваний в світі продукт.

«Друга мета декрету – інвестиції в майбутнє. Це IT-кадри і освіту. Третя – впровадження новітніх фінансових інструментів і технологій. Провідні економіки світу ще тільки придивляються до цього нового явища. Білорусь стає фактично першою в світі державою, яка відкриває широкі можливості для використання технології блокчейн. У нас є всі шанси стати регіональним центром компетенцій у цій галузі», – заявив Лукашенко.

Більш того, зауважив Лукашенко, з прийняттям декрету в країні не тільки будуть створені умови для розвитку IT-сфери, а й набуті унікальні конкурентні переваги для залучення технологій, капіталів і, головне, розумних і талановитих людей з усього світу.

«Цей декрет поряд з пакетом прийнятих рішень для бізнесу повинен дозволити Білорусі стати на шлях випереджаючого розвитку», – підкреслив Лукашенко.

Білорусам дозволили обмінювати токени, майнити їх, продавати і купувати за білоруські рублі, іноземні валюти та електронні гроші. Більш того, тепер можна дарувати і заповідати токени, а діяльність по майнінгу, купівлі та продажу криптовалюти не рахується підприємництвом.