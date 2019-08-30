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    Лукашенко і Болтон обговорили участь США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

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    <span>Лукашенко під час переговорів приділив питанню ситуації в Україні особливу увагу</span> - Лукашенко і Болтон обговорили участь США у врегулюванні конфлікту на Донбасі
    Лукашенко під час переговорів приділив питанню ситуації в Україні особливу увагу

    Лукашенко під час переговорів приділив питанню ситуації в Україні особливу увагу

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко і радник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорювали можливі шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей.

    «На переговорах, що відбулися сьогодні з Джоном Болтоном президент Білорусі Олександр Лукашенко виклав відому точку зору на ситуацію в Україні і наші пропозиції щодо того, як можна було б подолати цей конфлікт. Білоруська сторона вважає, що повинна бути, звичайно ж, щира зацікавленість залучених до цього сторін», – сказав Макей.

    «Коли сперечаються, чи треба Сполученим Штатам приєднуватися до цього формату з врегулювання конфлікту або не треба, головне – вирішити конфлікт. Якщо участь США та інших країн дозволить прискорити цей процес, то хто тоді проти? Я думаю, що всі погодяться з цим», – підкреслив глава МЗС.

    За словами міністра, Лукашенко під час переговорів приділив даному питанню особливу увагу.

    Макей також зазначив, що американська сторона поїхала з розумінням того, що Білорусь готова зробити все від неї залежне, щоб ситуація на Україні вирішилася якнайшвидше. 

    МЗС Білорусь бойовики на Донбасі Донбас США міністр Олександр Лукашенко президент радник
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