Лукашенко і Болтон обговорили участь США у врегулюванні конфлікту на Донбасі



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Лукашенко під час переговорів приділив питанню ситуації в Україні особливу увагу

Лукашенко під час переговорів приділив питанню ситуації в Україні особливу увагу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і радник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорювали можливі шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей.

«На переговорах, що відбулися сьогодні з Джоном Болтоном президент Білорусі Олександр Лукашенко виклав відому точку зору на ситуацію в Україні і наші пропозиції щодо того, як можна було б подолати цей конфлікт. Білоруська сторона вважає, що повинна бути, звичайно ж, щира зацікавленість залучених до цього сторін», – сказав Макей.

«Коли сперечаються, чи треба Сполученим Штатам приєднуватися до цього формату з врегулювання конфлікту або не треба, головне – вирішити конфлікт. Якщо участь США та інших країн дозволить прискорити цей процес, то хто тоді проти? Я думаю, що всі погодяться з цим», – підкреслив глава МЗС.

За словами міністра, Лукашенко під час переговорів приділив даному питанню особливу увагу.

Макей також зазначив, що американська сторона поїхала з розумінням того, що Білорусь готова зробити все від неї залежне, щоб ситуація на Україні вирішилася якнайшвидше.