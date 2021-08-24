Зеленський у промові про президентів «забув» двох ексглав держави

Сьогодні на урочистостях присутні експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко

У своїй промові Володимир Зеленський оминув згадку про експрезидента-втікача і п’ятого президента

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців та лише деяких президентів країни.

Так, Володимир Зеленський згадав про першого президента Леоніда Кравчука, про другого президента Леоніда Кучму та про третього президента Віктора Ющенка. Проте, у своїй промові оминув згадку про експрезидента-втікача Віктора Януковича і п’ятого президента Петра Порошенка.

«Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина – Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію. Полтавщина Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса і незламність духу…», – сказав президент.

Варто зазначити, що сьогодні на урочистостях присутні експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

До слова, Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

Також президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

До слова, Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.



Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.