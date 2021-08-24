Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону

Ми будемо повертати не тільки своїх, а і своє, пообіцяв президент

Україна почне процес повернення поховань видатних українців, які загинули за кордоном. Це гетьмани, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури і науки. Про це сказав президент Володимир Зеленський на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

«Ми будемо повертати не тільки своїх, а і своє. Це історичні і культурні цінності, які за кордоном. Ми не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, науковців, героїв, які перемагали нацизм», – заявив президент.

Зеленський додав, що Україна є молодою країною, але з тисячолітньою історією.

«Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. З роду засновників, хрестителів. З хороброго роду, мудрого, козацькогою ми не сироти і не знайди. Ми нащадки могутньої країни. Але ми маємо не тільки почуватися відповідно, ми маємо поводитись відповідно», – зазначив президент.

Також президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

До слова, Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.



Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.