Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі

Президент Білорусії Лукашенко схвалив продовження Росією оренди баз «Барановичі» і «Вилейка»

Президент Білорусії Олександр Лукашенко схвалив проєкти документів, що стосуються оренди Росією двох військових баз, про це повідомила пресслужба білоруського лідера.

Йдеться про використання радіостанції «Вилейка» і завершення будівництва та утримання вузла «Барановичі» системи попередження про ракетний напад. Обидві угоди про використання російською стороною баз у Білорусі були підписані більше 25 років тому, 6 січня 1995 року.

Радіовузол «Барановичі» розміщений в Ганцевичах, радіостанція «Вилейка» є зональним пунктом зв'язку ВМФ Росії. Угоди можуть продовжуватися сторонами за письмовою домовленістю.

Раніше Лукашенко пообіцяв розмістити на території країни російську армію, якщо з'явиться така необхідність. За словами політика, зараз в Європейському союзі розміщені «мільйони» американських військових об'єктів, частину з яких оснащена ядерною зброєю. У зв'язку з цим він закликав західні країни «не паритися», що в Білорусії можуть з'явитися одна або кілька російських військових баз.

Нагадаємо, сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.

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