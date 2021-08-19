Як Лукашенко створює міграційну кризу для країн ЄС
Литва заявляє, що біженці мають намір продовжувати свій шлях далі до Фінляндії, Німеччини та Австрії
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В Der Spiegel вышла большая статья по поводу миграционного кризиса, создаваемого Лукашенко для стран ЕС из-за санкций против Беларуси.
В тексте подробно рассказывается о технологии того, как Лукашенко в течение нескольких месяцев создал по сути «зелёный коридор» для мигрантов в страны ЕС с туристическими визами через Минск.
Издание ссылается на документы, которыми располагает Центр «Досье», согласно которым государственная белорусская компания «Центркурорт» обеспечила выдачу десятка виз иракцам в мае (в том числе под предлогом «охотничьего тура»). Также в документах, полученных Центром «Досье», упоминается минская компания «Оскартур», директор которой указывается как контактное лицо для получения иракцами виз.
В итоге, в 38 км южнее от Вильнюса располагается палаточный лагерь для беженцев (в основном мужчины из Ирака, но есть также беженцы из Афганистана, Ирана, Сирии и Камеруна), которые все прибыли в Литву через Минск. Когда пограничники отправляют мигрантов назад в Беларусь, белорусские силовики, по рассказам мигрантов, заставляют их идти через лес в сторону Латвии. А когда и это не получается, беженцев возвращают обратно в страну, из которой они прибыли.
В эту среду министры внутренних дел стран ЕС вроде как собирались обсудить сложившуюся ситуацию – Литва заявляет, что беженцы намерены продолжать свой путь дальше в Финляндию, Германию и Австрию.
Джерело: блог Олесі Яхно