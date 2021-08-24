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    У Львові втретє відбувається Марш Нескорених (фото, відео)

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    У Львові втретє відбувається Марш Нескорених (фото, відео)
    Фото: DailyLviv.com

    У заході беруть участь військові, волонтери, представники місцевої влади та активні жителі міста.

    24 серпня на честь 30-ї річниці незалежності України у Львові втретє відбувається Марш Нескорених. Про це повідомляє Galnet.

    Цього року до заходу долучилися військові, волонтери, члени родин загиблих героїв,а також місцеві активісти і представники влади.

    Як повідомляє пресслужба Львівської міськради, колона спершу пройде вулицями Мечникова та Личаківською до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На території шпиталю пролунає Державний Гімн.

    Метою заходу, за словами організаторів, є не тільки вшанування пам'яті тих героїв, що поклали голови за Україну, а і моральна підтримка тих українських військових, що боронять кордони нашої країни зараз.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. В межах урочистостей по всій країні відбутеться понад 150 різноманітних святкових заходів.

    Парад до 30-річчя Дня Незалежності на Хрещатику: пряма трансляція.

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    Теги: Львів військові День Незалежності парад Україна гімн
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    У Львові втретє відбувається Марш Нескорених (фото, відео)