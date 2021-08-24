  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    Фото: odessa.online

    Люди взяли з собою стяги, портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами.

    Одеса відзначає 30-ту річницю Незалежності України. Зранку вулицями міста стартував Марш захисників та патріотів. А на Чорному морі запланували масштабний морський парад.

    Хода стартувала о 9:00 на вулиці Дерибасівській. Учасники розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг. Його довжина – близько сотні метрів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
    Фото: odessa.online

    Люди взяли з собою стяги, портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами. Учасники пройшли вулицями Рішельєвською, Пантелеймонівською, Привокзальним провулком, Італійським бульваром, Куликовим полем, вулицею Канатна, сквером Героїв Небесної сотні.

    Останній пункт ходи – пам'ятний камінь, де буде Меморіал воїнам Одеси.

    Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проводять на Хрещатику. Парад до 30-річчя Дня Незалежності на Хрещатику: пряма трансляція.

    У Львові сьогодні втретє відбувається Марш Нескорених.

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

    Читайте також:

    \

    Теги: День Незалежності парад Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео