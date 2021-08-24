День Незалежності в Одесі: яскраві фото та відео
Люди взяли з собою стяги, портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами.
Одеса відзначає 30-ту річницю Незалежності України. Зранку вулицями міста стартував Марш захисників та патріотів. А на Чорному морі запланували масштабний морський парад.
Хода стартувала о 9:00 на вулиці Дерибасівській. Учасники розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг. Його довжина – близько сотні метрів.
Люди взяли з собою стяги, портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами. Учасники пройшли вулицями Рішельєвською, Пантелеймонівською, Привокзальним провулком, Італійським бульваром, Куликовим полем, вулицею Канатна, сквером Героїв Небесної сотні.
Останній пункт ходи – пам'ятний камінь, де буде Меморіал воїнам Одеси.
Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проводять на Хрещатику. Парад до 30-річчя Дня Незалежності на Хрещатику: пряма трансляція.
У Львові сьогодні втретє відбувається Марш Нескорених.
Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.
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