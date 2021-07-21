Білорусь: головреда «Нашої iсторії» звільнили із СІЗО

Ймовірно, журналіст залишається підозрюваним

Головний редактор білоруських журналів «Наша гістория», «Дуда» і «Асцярожна: дзеці!» Андрій Динько звільнений із СІЗО під зобов'язання про явку, повідомляє «Наша Ніва».

Сьогодні після 10 ранку його забрали з ізолятора на Окрестіна і відвезли до Слідчого комітету, звідки він нещодавно вийшов. Колеги припускають, що він залишається підозрюваним.

Редактор «Наша Ніви» Андрій Скурко узятий під варту. Про це сім'ї повідомив дільничний після заяви про зникнення людини. Про долю головного редактора «Наша Ніви» Єгора Мартиновича поки невідомо. Три доби з моменту його другого затримання минули о 13:40, до цього часу слідчі повинні були або визначитися з утриманням під вартою, або відпустити, але цього не сталося.

Нагадаємо, вранці 8 липня білоруські силовики прийшли до редакції видання «Наша Ніва» та до будинку працівників ЗМІ. Обшук відбувся в редакції, бухгалтерії, а також у будинку редакторів Ягора Марциновича, Андрія Скурка та Андрія Динька, а також бухгалтера Вольги Ракович.

Обшуки та допити працівників «Нашої Ниви» проводилися за ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них), ст. 293 КК (масові заворушення).

Головний редактор «Нашої Ніви» Ягор Марцінович є підозрюваним за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Його затримали на 72 години і доставили до ізолятора на Окрестіна у Мінську.

Керівник відділу реклами та маркетингу Андрій Скурко також є підозрюваним за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Його затримали на 72 години і доставили до СІЗО..

ЗМІ зазначають, що Андрій Скурко страждає на діабет, інсулінозалежний, йому дозволили приймати ліки протягом трьох днів.

Андрій Динько, головний редактор часопису «Наша історія» та дитячих журналів, є підозрюваним за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Його затримали на 72 години.

Головний бухгалтер «Нашої Ніви» Вольга Ракович є підозрюваною за ч. 1 ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них). Її затримали на 72 години.

Згодом міністерство інформації Білорусі опублікувало коментар на заблокованому вебсайті «Нашої Ніви»: «На підставі повідомлення Генеральної прокуратури у зв'язку з розміщенням інформації, розповсюдження якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь «Про засоби масової інформації», Міністерство інформації прийняло рішення: обмежити доступ до nn.bu».

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

Зазначимо, арештований Роман Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора взявся за Лукашенка через співпрацю з терористами «ЛНР».

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.