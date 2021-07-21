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    Лукашенко заявив, що ЄС підштовхує країни до Третьої світової війни

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    Демократія, права людини &ndash; це все слова, вважає Лукашенко - Лукашенко заявив, що ЄС підштовхує країни до Третьої світової війни
    Демократія, права людини – це все слова, вважає Лукашенко

    А Литва, частково Латвія, Польща і Україна створили в Білорусі терористичні осередки

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Євросоюзу ведуть гібридну війну проти Білорусі, Китаю і Росії, створюють напругу і підштовхують до Третьої світової війни.

    А в провокаціях в самій країні звинуватив США, Україну, Польщу, Латвію та Литву. Про це він сказав в інтерв'ю арабомовному телеканалу Sky News Arabia.

    «Європейці, націлюючи гібридну війну на нас, Росію і навіть на Китай, не тільки створюють осередок високої напруги, а й підштовхують до Третьої світової війни... За провокаціями перш за все, це нам абсолютно відомо, стоять США, їх спецслужби, і не тільки. Перш за все цей порядок денний формують там політики, а спецслужби-виконавці. Тому що замовити вбивство президента можливе лише за згодою вищого керівництва тієї чи іншої країни. Країни, з яких здійснюється виконання цих заходів, ми їх теж знаємо – це Литва, частково Латвія, передусім Польща і Україна.

    Останнім часом ми бачимо керівництво терористами, які діють в Білорусі, з боку Німеччини.
    З ними по-хорошому неможливо. Демократія, права людини – це все слова. Ми зовсім недавно при спробі скоєння терористичних актів на території Білорусі і вбивства журналістів, ваших колег, затримали масу людей. Ми ці факти передали керівництву Німеччини. Ви думаєте, нам досі відповіли? Ні.

    З боку втікачів білорусів, екстремістів, терористів, сплановані чергові провокації проти Білорусі. Ми такі факти направили правоохоронним органам Литви та Польщі. Ви думаєте, пішли якісь дії з боку керівництва Литви і Польщі? Ні, навпаки, нагнітається ситуація. Тому з ними людською мовою, мовою права розмовляти марно», – сказав Лукашенко.

    Нагадаємо, 21 липня міністерство оборони Білорусі повідомило про прибуття перших ешелонів з російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки до військових навчань «Захід-2021».

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    Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко вбивство Латвія Литва Україна права людини президент демократія
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    Лукашенко заявив, що ЄС підштовхує країни до Третьої світової війни