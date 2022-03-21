Лукашенко змінив керівника калійної компанії, наказавши торгувати з Європою

«Білоруську калійну компанію» очолив колишній керівник компанії, яка торгує зброєю

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано змінив керівництво «Білоруської калійної компанії». Про це пише Telegram видання «Нехта».

Компанію, яка займається виготовленням добрив, очолив Олексій Скрага. Раніше він очолював компанію «Белспецзовніштехніку». Ця державна структура займається експортом зброї.

Як повідомило видання REFORM, Лукашенко нібито сумнівався із цим призначенням, але його переконали члени уряду.

«Прем'єр-міністр і багато інших клопотали за те, щоб ви працювали на цій посаді. я довго перевіряв»в – заявив Олександр Лукашенко, призначаючи Скрагу на нову посаду.

Білоруський диктатор зазначив, що «Білоруська калійна компанія» має торгувати своєю продукцією, зокрема, і з країнами Євросоюзу. «Уже криком кричать: не вистачає добрив. Будь ласка, беріть поруч. Треба знаходити шляхи та працювати. Бізнес є бізнес», – пояснив бажання співпрацювати із Європою Лукашенко.

Він наголосив на тому, що новий очільник «Білоруської калійної компанії» добре знається на міжнародній торгівлі, бо «неважливо, який товар продавати – калій, техніку, озброєння». А Скрага після роботи у «Белспецзовніштехніці» розуміється на зовнішніх ринках.

Зазначимо, що «Білоруська калійна компанія» перебуває під санкціями США та Євросоюзу. В Литві уже відмовилися від транзиту білоруського калію через порт Клайпеди.

Нагадаємо, що Експорт калійних добрив становить близько 10% ВВП Білорусі.

А Україна ще з 16 лютого запровадила тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією країни, чим дуже обурила Лукашенка.