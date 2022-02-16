Лукашенко обурений: «Укрзалізниця» призупиняє транзит білоруських калійних добрив
Експорт калійних добрив становить близько 10% ВВП Білорусі
АТ «Укрзалізниця» з 16 лютого запроваджує тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією України. Про це повідомляється на сайті установи.
Зокрема, обмеження стосуватимуться продукції підприємств «Білоруський калій» і «Білоруська калійна компанія».
Йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії, а також ввезення цієї продукції в Україну залізницею.
«Забороняється перевезення імпорту в УЗ та транзиту територією УЗ», – йдеться в оприлюдненому підприємством документі.
Варто зазначити, що 14 лютого під час зустрічі з українським політиком-пенсіонером Олександром Морозом Лукашенко заявив, що, за його інформацією, в Україні зараз вирішили відмовитися від білоруських калійних добрив та попросили Америку допомогти замістити цей товар. Але США, нібито, відмовили, оскільки вони самі переважно закуповують калій у Канаді. «Це треба в Америку звертатися, щоб закупити! А уявіть, яка ціна: добути, переробити, відвезти, залізничним транспортом, в портах завантажити, сюди за тисячі кілометрів, тут знову перевалка, знову залізничний транспорт, доки довезуть до селян... порядок дорожчий буде. Навіщо ви це робите за такої ситуації?», – обурися Лукашенко.
Зі свого боку народний депутат Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі зазначив, що експорт калійних добрив становить близько 10% ВВП Білорусі. За інформацією депутата, таке рішення державного підприємства вже призвело до різкої зміни риторики самопроголошеного президента Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.