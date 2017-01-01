Лутковська назвала кількість українців, які перебувають у російських тюрмах

Лутковська каже, що продовжує переговори з російським омбудсменом

На сьогодні на території Російської Федерації з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2 тис. 200 громадян України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, передає «Радіо Свобода». «Це різні громадяни - і ті, які засуджені або переслідуються у зв’язку зі скоєнням просто



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Валерія Лутковська

Лутковська каже, що продовжує переговори з російським омбудсменом

На сьогодні на території Російської Федерації з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2 тис. 200 громадян України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, передає «Радіо Свобода».

«Це різні громадяни - і ті, які засуджені або переслідуються у зв’язку зі скоєнням просто кримінального злочину, і ті, які стали жертвами торгівлі людьми, але були засуджені, як ті, що вчинили кримінальний злочин, і ті, які засуджені за кримінальний злочин, але ми їх розглядаємо, як політичних», - зазначила вона.

За словами Лутковської, вона продовжує переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою щодо можливості проведення взаємних відвідин - утримуваних в Росії українських в’язнів, і відвідин російських на території України.