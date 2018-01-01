Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
- Сьогодні, 14:29
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Розсилка
Передача осіб здійснювалася під наглядом спостерігачів ОБСЄ
Сьогодні, 7 лютого, о 12-й годині Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська забрала із окупованих територій Донецької області ще 20 осіб, які перебували в місцях несвободи ще до конфлікту. Про це повідомив керівник секретаріату офісу омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що вже 186 осіб за понад два роки вдалося вивезти з окупованої території.
«Проте, ще понад півтисячі звернень родичів з проханнями про переміщення їх близьких залишаються нереалізованими, на жаль, з Луганськом взагалі контакту встановити поки не вдається», - додав представник омбудсмена.
Сьогодні, передача осіб здійснювалася під наглядом члена Комітету Верховної Ради України з прав людини Ірини Суслової та SMM OSCE.