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    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб

    Передача осіб здійснювалася під наглядом спостерігачів ОБСЄ
    Сьогодні, 7 лютого, о 12-й годині Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська забрала із окупованих територій Донецької області ще 20 осіб, які перебували в місцях несвободи ще до конфлікту. Про це повідомив керівник секретаріату офісу омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив,
    • Сьогодні, 14:29
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    Передача засуджених осіб з окупованої території Донеччини
    Передача засуджених осіб з окупованої території Донеччини

    Передача осіб здійснювалася під наглядом спостерігачів ОБСЄ

    Сьогодні, 7 лютого, о 12-й годині Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська забрала із окупованих територій Донецької області ще 20 осіб, які перебували в місцях несвободи ще до конфлікту. Про це повідомив керівник секретаріату офісу омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що вже 186 осіб за понад два роки вдалося вивезти з окупованої території.

    «Проте, ще понад півтисячі звернень родичів з проханнями про переміщення їх близьких залишаються нереалізованими, на жаль, з Луганськом взагалі контакту встановити поки не вдається», - додав представник омбудсмена.

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    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб
    Лутковська забрала з окупованої Донеччини ще 20 засуджених осіб

    Сьогодні, передача осіб здійснювалася під наглядом члена Комітету Верховної Ради України з прав людини Ірини Суслової та SMM OSCE.

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