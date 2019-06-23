Львівська міськрада звинуватила Гриневич у агітації і не впустила у школу



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Гриневич все одно зустрілася з освітянами – на нейтральній території

У Львові міністерку освіти Лілію Гриневич не впустили в одну із шкіл. У Міськраді заявили, що очільниця МОН – тепер кандидат у нардепи, тож такий візит сприйняло, як політичну агітацію.

Про це йдеться в програмі «Перші про головне.Львів» на телеканалі ZIK.

Міністерку освіти Лілію Гриневич не пустили у львівську школу, де планувала зустрітись із тренером НУШ. Про це вона написала у своєму Фейсбуці.

У Львівській міськраді пояснили: рекомендували представникам чиновниці написати звернення на проведення зустрічі, адже розцінювали її візит як політичну агітацію напередодні парламентських виборів. Мовляв, це недопустиму у стінах освітніх закладів. Коли такого звернення не отримали, міські чиновники не надали доступу до приміщення.

«Зважаючи на те, що зараз держава перебуває у виборчому процесі, міністр є зареєстрованим кандидатом у народні депутати і те, що відбувається очевидна політична агітація, Управлінням освіти було рекомендовано організаторам цієї зустрічі звернутися офіційно до міської ради», – пояснила начальниця Управління освіти Львова Зоряна Довганик.

Втім Гриневич заявила, що все одно зустрілася з освітянами – на нейтральній території.

«Я, як міністру повинна зрозуміти, як впроваджується Нова українська школа на місцях. Зрештою, ми даємо субвенції на НУШ, на кабінети і я повинна побачити, як ці субвенції реалізовуються на місцях. Зокрема – і у місті Львові є такі субвенції», – пояснювала Гриневич.

Як повідомлялось, Гриневич увійшла до політичної сили «Українська стратегія Гройсмана». Вона вже відвідувала навчальні заклади в інших містах. Зокрема, під час свого робочого візиту на Прикарпаття міністерка проінспектувала Ліцей енергетичних технологій. 47