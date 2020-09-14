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    Львівський кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців

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    <span>Окрім журі, своїх переможців визначали також глядачі</span> - Львівський кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців
    Окрім журі, своїх переможців визначали також глядачі

    Гран-прі фестивалю здобув фільм «Не спи, будь напоготові» режисера Пам Тьєн Ана

    13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art 13 вересня оголосив переможців.

    Їх визначало міжнародне журі: Богдан Мурешан, Юлія Сінькевич, Анна Корінек, Декель БеренсонІван Козленко та Катерина Горностай, а також глядачі. Журі та глядачів обирали серед 30 фільмів – 12 у національній та 18 в міжнародній програмах.

    Перелік переможців:

    • гран-прі: «Не спи, будь напоготові» Пам Тьєн Ан;
    • спеціальна відзнака у міжнародному конкурсі: «Південна лихоманка» Томаса Вудрофа;
    • найкращий сценарій у міжнародному конкурсі: «Кавуновий сік» Ірене Морай;
    • приз глядацьких симпатій міжнародного конкурсу: «Традиція» Іосеб «Сосо» Бліадзе;
    • найкращий український фільм: «Врятуйте мене, лікарю» Дмитра Грешка;
    • спеціальна відзнака 1 у національному конкурсі: «Килим» Наталії Кисельової;
    • спеціальна відзнака 2 у національному конкурсі: «У нашій синагозі» Івана Орленка;
    Приз глядацьких симпатій у національному конкурсі здобув фільм Івана Орленка «У нашій синагозі». Він отримує номінацію на European Audience Award (його представлять на 10 європейських кінофестивалях), а також грант у 100 тисяч гривень від Львівської міської ради на зйомки наступного фільму у Львові.

    Нагадаємо, що фестиваль Wiz-Art відбувся у комбінованому форматі з 7 до 13 вересня. Всі фільми були доступними для перегляду після реєстрації у віртуальному кінотеатрі фестивалю.

    Гран-прі фестиваль фільм
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