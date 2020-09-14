Львівський кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців
Окрім журі, своїх переможців визначали також глядачі
Гран-прі фестивалю здобув фільм «Не спи, будь напоготові» режисера Пам Тьєн Ана
13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art 13 вересня оголосив переможців.
Їх визначало міжнародне журі: Богдан Мурешан, Юлія Сінькевич, Анна Корінек, Декель Беренсон, Іван Козленко та Катерина Горностай, а також глядачі. Журі та глядачів обирали серед 30 фільмів – 12 у національній та 18 в міжнародній програмах.
Перелік переможців:
- гран-прі: «Не спи, будь напоготові» Пам Тьєн Ан;
- спеціальна відзнака у міжнародному конкурсі: «Південна лихоманка» Томаса Вудрофа;
- найкращий сценарій у міжнародному конкурсі: «Кавуновий сік» Ірене Морай;
- приз глядацьких симпатій міжнародного конкурсу: «Традиція» Іосеб «Сосо» Бліадзе;
- найкращий український фільм: «Врятуйте мене, лікарю» Дмитра Грешка;
- спеціальна відзнака 1 у національному конкурсі: «Килим» Наталії Кисельової;
- спеціальна відзнака 2 у національному конкурсі: «У нашій синагозі» Івана Орленка;
Нагадаємо, що фестиваль Wiz-Art відбувся у комбінованому форматі з 7 до 13 вересня. Всі фільми були доступними для перегляду після реєстрації у віртуальному кінотеатрі фестивалю.