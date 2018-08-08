Львів’янин-ділок підробляв відому марку кави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

Потужність міні-заводу сягала близько тисячі пачок кави на добу

У Львові оштрафували на 25 тисяч 500 гривень організатора міні-заводу з виготовлення фальсифікованої кави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«Підроблена кава реалізовувалась переважно на ринках та у невеликих крамничках. Крім того, робота з клієнтами проводилась через Інтернет», - заявили в поліції.

Зазначається, що 45-річний львів'янин облаштував «підприємство» у власному будинку.

«Потужність міні-заводу сягала близько тисячі пачок кави на добу. Збут проводився через підставних осіб та спеціальний «офіс продажів», який облаштував зловмисник», - говориться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, понад 19 тисяч упаковок готової до реалізації продукції, майже 100 кілограмів сировини, паперову тару, а також 17 тисяч гривень, виручених від незаконної діяльності.

Повідомляється, що власники торговельного знаку підтвердили заподіяння їм значних збитків внаслідок реалізації фальсифікованої кави.

Залізничний районний суд міста Львова визнав винним організатора незаконного виробництва за ч.1 ст.229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Йому призначене покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 тисяч 500 гривень.

Підроблену продукцію та матеріали, які використовувалися для її виготовлення, знищено, а обладнання, задіяне у виробництві, вилучене у дохід держави.