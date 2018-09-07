Люди на Тернопільщині перекрили міжнародну трасу



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Жителі села Озерна перекрили трасу міжнародного значення «Львів-Тернопіль»

Трасу М-09 перекрили люди, що ходять нерегульованим пішохідним переходом та не дає проїхати автівкам.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Тернопільській області.

«У селі Озерна з 9:00 відбувається протест громадян. Оскільки група осіб безперервно рухається пішохідним переходом, проїзд вищезгаданою ділянкою утруднений. Регулювання на місці здійснюють патрульні поліцейські», - йдеться в повідомленні облавтодору.

Водіїв просять звернути увагу на тимчасові незручності і, якщо можливо, утриматися від поїзди дорогою М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська».

Сайт 1540.com.ua пише, що юди вимагають зробити безпечною ділянку дороги, яка «йде» через село. Кажуть там часто стаються ДТП, а дорожніх знаків – немає.

Подібну акцію селяни організовують вдруге. У лютому дорогу перекрили всього на 20 хвилин. Аби заспокоїти людей, до них приїхали представники влади та служби автомобільних доріг. Обіцяли розібратися у ситуації. Селяни твердять – результату досі немає. Тому налаштовані на радикальні методи.





Як повідомили самі ж учасники акції, люди вимагають встановити світлофори і облаштувати тротуари на даній ділянці дороги, оскільки рух дуже жвавий та небезпечний для людей. Учасники акції обіцяють перекивати рух доти, доки питання не буде вирішене.