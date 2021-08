Стали відомі деталі скандального дзвінка Трампа до Зеленського

Свідок розповів у книзі, що «Зеленський лестив і викладався на повну»

У США вийшла друком книга мемуарів Олександра Віндмана – одного з головних свідків у процесі першого імпічменту Дональда Трампа та сина емігранта з України, який дав свідчення проти лідера США.

Зокрема Віндман розповів у книзі, що «Зеленський лестив і викладався на повну» під час розмови з Трампом.

В адміністрації Трампа Олександр Віндман обіймав посаду директора з європейських справ Ради національної безпеки США та відповідав за політику щодо України і Росії. Він колишній ветеран війни в Іраку та підполковник армії США, на військово-дипломатичну службу перейшов у 2008 році.

У своїй новій книзі Here, Right Matters: An American Story Віндман розповідає про свою історію – та про те, як його кар'єру зламав скандальний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському.

Віндман був одним із тих, хто безпосередньо слухав цю розмову і вирішив не мовчати про спроби Трампа шантажувати Зеленського. Після своєї доповіді до найвищих інстанцій та виступу в Конгресі Олександр Віндман залишився без посади в Раді національної безпеки США – головному консультативному органі Білого дому.

Пішов він і з американської армії, заявивши про кампанію «цькування та помсти» з боку Дональда Трампа.

У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для Україні влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

У червні 2021 року американський телеканал CNN отримав аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року начебто між колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, дипломатом Куртом Волкером і на той час помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Повідомляється, що дзвінок був передвісником «сумнозвісної розмови» Трампа із Зеленським, і обидві розмови пізніше стали центральною частиною першого імпічменту Трампа.