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    Македонія: Трьох депутатів взяли під варту у справі про квітневий штурм парламенту

    27 квітня кілька сотень протестувальників штурмували будівлю парламенту
    Кримінальний суд у столиці Скоп’є Македонії постановив взяти під варту трьох македонських депутатів у справі про штурм будівлі парламенту у квітні. Трьох інших депутатів відправили під домашній арешт. Усі шість парламентарів представляють опозиційну «Внутрішню македонську революційну організацію – Демократичну партію македонської
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    <span>Штурм парламенту Македонії, 27 квітня 2017 року</span>
    Штурм парламенту Македонії, 27 квітня 2017 року

    27 квітня кілька сотень протестувальників штурмували будівлю парламенту

    Кримінальний суд у столиці Скоп’є Македонії постановив взяти під варту трьох македонських депутатів у справі про штурм будівлі парламенту у квітні. Трьох інших депутатів відправили під домашній арешт.

    Усі шість парламентарів представляють опозиційну «Внутрішню македонську революційну організацію – Демократичну партію македонської національної єдності» (VMRO-DPMNE).

    Минулого тижня парламент позбавив їх депутатського імунітету від кримінального переслідування. У VMRO-DPMNE назвали рішення «політичним фарсом».

    27 квітня кілька сотень протестувальників штурмували будівлю парламенту. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів й етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

    Тоді протестувальники напали на журналістів та депутатів, включно з опозиційним лідером Зораном Заєвим, який зараз є прем’єр-міністром. Понад 100 людей отримали травми.

    коаліція суд арешт
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