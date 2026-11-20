Яке релігійне свято відзначається 21 листопада 2026: традиції та молитва
Свята 21 листопада в церковному календарі – Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третя Пречиста
21 листопада православна церква України за новоюліанським календарем відзначає одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Введення в храм Пресвятої Богородиці: за церковним Переданням, у цей день тривожні батьки привели трирічну Марію до Єрусалимського храму і виконали обітницю – присвятити її Богові.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 листопада 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
Введення у храм Пресвятої Богородиці
Введення в храм Пресвятої Богородиці належить до так званих двонадесятих свят – дванадцяти найбільших після Великодня подій церковного року. В основі свята – церковне Передання про дитинство Марії. Її батьки, праведні Йоаким та Анна, довго лишалися бездітними і дали Богові обітницю: якщо народиться дитина, присвятити її служінню у храмі. Коли Марії виповнилося три роки, вони сповнили обіцяне: привели доньку до Єрусалимського храму.
Переказ додає деталь, яка стала серцем свята: маленька Марія самостійно піднялася крутими сходами до входу в храм – а первосвященник Захарія увів її до Святого Святих, найзаповіднішої частини святині, куди мав право заходити лише він сам і лише раз на рік. Для вірян це знак: Марія вже тоді була обрана стати Матір'ю Сина Божого.
У народній традиції свято відоме як Третя Пречиста – після Успіння (28 серпня) та Різдва Богородиці (21 вересня). Воно припадає на перший тиждень Різдвяного посту і є першим великим святом у пості, коли церковний устав допускає рибу на столі. Саме тому день має особливий настрій: і молитовний, і водночас святковий.
Молитви дня
До Пресвятої Богородиці цього дня звертаються з проханнями про захист дому, здоров'я і щасливу долю для дітей, сімейну злагоду та мир в Україні:
О, Пресвята Діво Маріє, Мати Господа нашого Ісуса Христа! У день, коли Ти була введена до храму Господнього, припадаємо до Тебе з молитвою щирою. Захисти домівки наші від усякого зла, благослови дітей наших і дай їм мирну долю. Випроси у Сина Твого мир для нашої України, зціли поранених і захисти воїнів наших. Будь нам покровителькою і заступницею у цьому житті та в час останнього суду.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
На Третю Пречисту в Україні здавна склалися особливі звичаї. Батьки приводили дітей до церкви на першу сповідь або причастя, а жінки молилися Богородиці про материнство і сімейну злагоду. Особлива прикмета дня: першим поріг оселі має переступити чоловік – це, за повір'ям, приносить родині добробут і спокій на цілий рік.
Народні прикмети 21 листопада передбачали погоду і врожай:
- Якщо на Введення сильний мороз – чекай на сувору, але гарну зиму.
- Якщо цього дня йде сніг, то він пролежить на землі до весни.
- Якщо на вулиці тепло і сонячно, то наступний рік буде неврожайним.
Вважалося, що після Введення зима остаточно вступає у свої права, і санні шляхи стають міцними.
Що не можна робити
- Порушувати Різдвяний піст.
- Сваритися, лихословити і ображати ближніх.
- Відмовляти нужденним у допомозі.
- Виконувати важку фізичну роботу, шити і прати.
- Копати землю.
- Вінчатися.
Читайте також:
- Коли піст у 2026 році: дати, обмеження і правила
- Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
- Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
- Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
- Календар головних спортивних подій на листопад 2026 року
- Гороскоп на листопад 2026 року: що чекає на всі знаки зодіаку
- Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
- Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія
- Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дні для візиту до перукаря
- Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Коментарі — 0