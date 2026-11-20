21 листопада православна церква України за новоюліанським календарем відзначає одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Введення в храм Пресвятої Богородиці: за церковним Переданням, у цей день тривожні батьки привели трирічну Марію до Єрусалимського храму і виконали обітницю – присвятити її Богові.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Введення у храм Пресвятої Богородиці

Введення в храм Пресвятої Богородиці належить до так званих двонадесятих свят – дванадцяти найбільших після Великодня подій церковного року. В основі свята – церковне Передання про дитинство Марії. Її батьки, праведні Йоаким та Анна, довго лишалися бездітними і дали Богові обітницю: якщо народиться дитина, присвятити її служінню у храмі. Коли Марії виповнилося три роки, вони сповнили обіцяне: привели доньку до Єрусалимського храму.

Переказ додає деталь, яка стала серцем свята: маленька Марія самостійно піднялася крутими сходами до входу в храм – а первосвященник Захарія увів її до Святого Святих, найзаповіднішої частини святині, куди мав право заходити лише він сам і лише раз на рік. Для вірян це знак: Марія вже тоді була обрана стати Матір'ю Сина Божого.

У народній традиції свято відоме як Третя Пречиста – після Успіння (28 серпня) та Різдва Богородиці (21 вересня). Воно припадає на перший тиждень Різдвяного посту і є першим великим святом у пості, коли церковний устав допускає рибу на столі. Саме тому день має особливий настрій: і молитовний, і водночас святковий.

Молитви дня

До Пресвятої Богородиці цього дня звертаються з проханнями про захист дому, здоров'я і щасливу долю для дітей, сімейну злагоду та мир в Україні:

О, Пресвята Діво Маріє, Мати Господа нашого Ісуса Христа! У день, коли Ти була введена до храму Господнього, припадаємо до Тебе з молитвою щирою. Захисти домівки наші від усякого зла, благослови дітей наших і дай їм мирну долю. Випроси у Сина Твого мир для нашої України, зціли поранених і захисти воїнів наших. Будь нам покровителькою і заступницею у цьому житті та в час останнього суду. Амінь.

Народні вірування та прикмети

На Третю Пречисту в Україні здавна склалися особливі звичаї. Батьки приводили дітей до церкви на першу сповідь або причастя, а жінки молилися Богородиці про материнство і сімейну злагоду. Особлива прикмета дня: першим поріг оселі має переступити чоловік – це, за повір'ям, приносить родині добробут і спокій на цілий рік.

Народні прикмети 21 листопада передбачали погоду і врожай:

Якщо на Введення сильний мороз – чекай на сувору, але гарну зиму.

Якщо цього дня йде сніг, то він пролежить на землі до весни.

Якщо на вулиці тепло і сонячно, то наступний рік буде неврожайним.

Вважалося, що після Введення зима остаточно вступає у свої права, і санні шляхи стають міцними.

Що не можна робити