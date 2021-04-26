Макрон закликав Путіна відвести війська і дотримуватися «тиші» на Донбасі

Президент Франції закликав главу Кремля «чітко дотримуватися припинення вогню і відновити діалог на засадах довіри»

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна відвести війська і важкі озброєння від українського кордону та дотримуватися режиму припинення вогню на сході України.

Про це йшлося під час телефонної розмови Макрона з Путіним 26 квітня, повідомляє Le Figaro.

«Під час телефонної розмови Еммануель Макрон також закликав Володимира Путіна належно і стало забезпечити зниження напруженості з Україною, вивести війська і важке озброєння від кордону, а також чітко дотримуватися припинення вогню і відновити діалог на засадах довіри», – пише газета з посиланням на Єлисейський палац.

Окрім цього, під час розмови Макрон висловив Путіну велике занепокоєння станом здоров'я ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».