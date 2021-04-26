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    Макрон закликав Путіна відвести війська і дотримуватися «тиші» на Донбасі

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    26 квітня Еммануель Макрон провів переговори з Володимиром Путіним - Макрон закликав Путіна відвести війська і дотримуватися «тиші» на Донбасі

    26 квітня Еммануель Макрон провів переговори з Володимиром Путіним

    Фото: Pool

    Президент Франції закликав главу Кремля «чітко дотримуватися припинення вогню і відновити діалог на засадах довіри»

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна відвести війська і важкі озброєння від українського кордону та дотримуватися режиму припинення вогню на сході України.

    Про це йшлося під час телефонної розмови Макрона з Путіним 26 квітня, повідомляє Le Figaro.

    «Під час телефонної розмови Еммануель Макрон також закликав Володимира Путіна належно і стало забезпечити зниження напруженості з Україною, вивести війська і важке озброєння від кордону, а також чітко дотримуватися припинення вогню і відновити діалог на засадах довіри», – пише газета з посиланням на Єлисейський палац.

    Окрім цього, під час розмови Макрон висловив Путіну велике занепокоєння станом здоров'я ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

    Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

    Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

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    Теги: Росія Донбас Путін Франція політика Україна Еммануель Макрон президент кордон
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