Росія готується до війни

Де ж російські ракети, які можуть міняти траєкторію?

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Если у тебя есть идея, куда движется страна, то ты эту фразу скажешь. И он сказал эту фразу. На нее мало кто обратил внимание. Хотя обратили внимание, но в основном за рубежом. Никакого анонса развития гигантского государства, никакого анонса обновления его экономики, никакого анонса обновления политики (да ладно уже с политикой, бог с ним – хотя бы экономика), никакого рывка вперед не анонсировано.

Я смотрел его речь. Значит, еще раз: како было, како будет. Это мое убеждение – не надо спорить со мной. Я знаю, мы с вами знаем Путина одновременно. Если у вас есть какая-то сакральная вера, что-то такое метафизическое, что ударится о землю и так далее – это ваша проблема.

Значит, первое – никакого развития страны. Это первая история. И вторая история – это фраза, которая показывает, что страна идет к войне. Вот сейчас попробуйте догадаться, какую фразу я имею в виду. Потому что она повеселила (другого я не могу сказать) весь мир. Над ней хохочут все. Потому что так облажаться одной фразой, не понимая ее смысла… Ну скажите эту фразу!

Когда лидер говорит: «Главное – не нарушать, не пересекать красные линии, которые мы же и будем устанавливать». Ну, вы понимаете: когда лидер говорит такую фразу, которую ему там подсказали, долго думали «как угрожать миру, не угрожая?», то возникают два вопроса. Вернее, два соображения.

Первое соображение – тебе надо обрубить руки и ноги и уничтожить эту страну, загнать ее в санкции. Потому что ты непосредственно угрожаешь миру. Ты говоришь, что где ты эту красную линию нанесешь (в прямом и в переносном смысле), там и будет Россия и так далее. Ну, может, решишь снова на Кубе ракеты разместить и так далее.

Ну и вторая, обратная сторона этого дела. Страна-то убитая, как убитая машина. Ну вот, приехала армия… Мы эту тему не берем – Украина, армии, вот эта война. Ну, приехала армия, встала. Опять все то же – 120 тысяч человек. То есть согнаны люди. А где вот эти ракеты, которые меняют траекторию и так далее?

Джерело: Эхо Москвы

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