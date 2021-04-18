Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах

Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію

На порядку денному питання загострення безпекової ситуації спричиненої агресивними діями Російської Федерації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19 квітня візьме участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформує про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що Кулеба долучиться до онлайн-засідання Ради ЄС на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля.

«На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах за участю керівника дипломатії Європейського Союзу та міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів перебуватиме питання загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави, спричиненої деструктивними та агресивними діями Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.

Нагадаємо, Росія становить «конкретну і безпосередню» загрозу безпеці в Європі. Таку думку висловила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер в рамках онлайн-конференції Königsbronner Gespräche фонду імені Конрада Аденауера.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, ще одне порушення сталося цієї ночі поблизу Авдіївки.

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