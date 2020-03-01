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    Макрон закликав Туреччину і Росію домовитися про припинення вогню в Сирії

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    Президент Франції Еммануель Макрон&nbsp;провів телефонні переговори з президентами Росії та Туреччини - Макрон закликав Туреччину і Росію домовитися про припинення вогню в Сирії
    Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з президентами Росії та Туреччини

    Туреччина і РФ повинні встановити довготривалу домовленість, зазначив Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав своїх російських і турецьких колег в суботу припинити військові дії в Сирії і погодитися на тривале припинення вогню.

    Про це повідомляє Reuters.

    Макрон провів телефонні переговори з президентами Росії та Туреччини і заявив, що «глибоко стурбований гуманітарною катастрофою, що розгортається», викликаною наступом Сирії і її союзниками в провінції Ідліб.

    «Президент республіки підкреслив необхідність негайного припинення військових дій і закликав Росію і Туреччину встановити довгострокове і таке, що піддається перевірці, припинення вогню, згідно з зобов'язаннями, які вони дали Франції та Німеччини на саміті з чотирма сторонами в Стамбулі восени 2018 року», - йдеться в заяві.

    Макрон також висловив солідарність Туреччини у зв'язку з недавньою загибеллю солдатів в Сирії і закликав Туреччину співпрацювати з Європейським союзом щодо потоків мігрантів.

    Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у п’ятницю він попросив Росію не втручатися в протистояння між збройними силами Туреччини і сирійськими військами. 

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