На російському телеканалі заборонили показ жінок, які представляють «чоловічі» види спорту



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Майстриня армреслінгу Ірина Макєєва - небажаний гість на російських телеканалах Фото із відкритих джерел

На знак протесту ведуча звільнилася

На російському телеканалі «Осетія-Іристон» заборонили показувати спортсменок, які досягли успіху в «чоловічих» видах спорту. Про це в Instagram повідомила колишня ведуча телеканалу Крістіна Кокаєва.

Кокаєва розповіла, що підготувала до ефіру програму з бійцем Тимуром Айляровим і чемпіонкою світу з армрестлінгу Іриною Макєєвою. «В результаті вийшла розмова, в якій бере участь лише Тимур. А Ірину нам сказали вирізати по максимуму з ефіру. Ви запитаєте чому? Тому що ми не пропагуємо чоловічі види спорту серед жінок», - заявила вона.

Журналістка зазначила, що згодом адміністрація каналу заборонила запрошувати в ефіри жінок, які займаються «чоловічими видами спорту», радячи замість них «брати гімнасток». На думку Кокаєвої, така політика обмежує її права, а також права спортсменів республіки. Після цього вона залишила «Осетію-Іристон».

Торік у вересні іранська футбольна вболівальниця Цукор Годаярі померла через заборону на відвідування матчів. Вона загинула під час спроби суїциду у будівлі суду. Жінкам в Ірані заборонено відвідувати футбольні матчі за участю чоловічих команд з 1981 року.