США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану



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Церемонія підписання відбулася в столиці Катару – Досі Фото: Reuters

В рамках угоди з талібами розпочнеться виведення американських військовослужбовців з Афганістану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США виводять війська з Афганістану негайно.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На церемонії підписання були присутні президент Афганістану Ашраф Гані, глава Пентагону Марк Еспер, держсекретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Підписаний документ - підсумок переговорів, які Сполучені Штати і таліби вели з жовтня 2018 року.

Згідно з домовленостями, військові США і країн НАТО повинні покинути Афганістан протягом 14 місяців за умови виконання талібами своїх зобов'язань.

«Сьогодні. Це почнеться негайно», - відповів Трамп на запитання журналістів про те, коли розпочнеться виведення американських військовослужбовців з Афганістану в рамках угоди з талібами.

В Афганістані перебувають до 13 тисяч американських солдатів. Передбачається, що протягом 135 днів після підписання угоди їх кількість буде скорочено до 8600.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».