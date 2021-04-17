Білий дім: США не планували долучатись до перемовин у Парижі

16 березня у Парижі відбулися переговори Зеленського, Макрона та Меркель

Сполучені Штати Америки не розглядали можливість доєднатись до розмови президента України Володимира Зеленського, його французького колеги Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі», – так речниця адміністрації Байдена прокоментувала запитання щодо заяв Зеленського про участь американського президента у спільному саміті.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Також Зеленський розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

По завершенню переговорів Зеленського і Макрона віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, президент України провів брифінг для ЗМІ та розповів подробиці сьогоднішніх тристоронніх переговорів.