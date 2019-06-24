Норма максимальної відстані між новими станціями метро збільшена до 3 км



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Норма вступає в дію з вересня

У нових державних будівельних нормах щодо проектування метрополітенів (ДБН «Метрополітени. Основні положення») дозволено збільшувати відстань між новими станціями метро до 3 км. Зараз така максимальна відстань складає 2 км. Норма стосується лише нового будівництва і набирає чинності з 1 вересня цього року. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

«Міста-мільйонники в Україні, такі як Київ, Харків, Дніпро, сьогодні дуже стрімко розвиваються. Тому в цих містах треба оптимізовувати транспортний рух, зокрема, гармонійно та системно розвивати рух громадського транспорту. Зараз ми затвердили оновлені будівельні норми щодо метрополітенів. І одна з норм, що була переглянута, стосується відстані між станціями метро. Так, ми дозволили її збільшувати до 3 км. Це дозволить більш ефективно проектувати розташування нових станцій - щоб вони розміщувалися на перехресті інших транспортних потоків, у тому числі, транспортно-пересадочних вузлів, де це буде найбільш оптимально», - написав він.

Парцхаладзе підкреслив, що це ні в якому разі не означає, що тепер всі нові станції метро будуть розташовуватися лише на відстані 3 км, це максимальна величина. Мінімальна відстань між станціями зберігається на рівні 900 м. «Сьогодні в Києві, наприклад, є станції, відстань між якими складає близько кілометра, навіть менше. Наприклад, «Палац Спорту» і «Золоті Ворота», «Контрактова площа» і «Поштова площа». Ми зберегли цю норму і на такій відстані нові станції теж можна буде робити. Проте якщо, наприклад, далі ніж 1-2 км буде розташований важливий транспортно-пересадочний вузол або буде необхідність мінімізувати транспортні потоки за рахунок будівництва нової станції метро, то, звичайно, доцільніше та ефективніше робити це на більшій відстані. І ми це дозволяємо», - пояснив Парцхаладзе.

Всі лінії метрополітену, у тому числі, окремі станції мають проектуватися лише на основі діючих генеральних планів та детальних планів території, обов’язково враховуючи генеральні комплексні транспортні схеми міста, існуючу мережу метрополітену та інженерно-транспортну інфраструктуру. Напрям ліній метро, місця розташування станцій та пересадочних вузлів між ними визначаються на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і враховують перспективну пропускну здатність ліній метро.

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Згідно з новим ДБН, відстань між станціями повинна бути не менше 900 м і не більше 3 км. При цьому, якщо відстань складає більше 2 км, то необхідно передбачати аварійний вихід на поверхню, обладнаний тамбур-шлюзом з підпором повітря не менше ніж 20 Па. А у випадку неможливості організації аварійного виходу назовні необхідно передбачати евакуаційні виходи, розміщені в середній третині між цими станціями.

Зазначимо, відстань між станціями рахується від платформи до платформи.