Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні закрився на ремонт (фото)



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Міст закривають спеціальною захисною сіткою Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ремонт моста триватиме майже до кінця серпня

У Києві розпочинається ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні.

Рух по мосту буде закрито з 18 червня до 22 серпня.

Наразі комунальники затягують міст спеціальною сіткою, повідомляє кореспондент «Главкома».

Раніше повідомлялося, що пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві буде закрито на ремонт з 20 травня до 20 серпня.

Нещодавно спалахнув скандал навколо Алеї Героїв Небесної сотні. 13 травня на місці проведення слідчого експерименту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочались підготовчі будівельні роботи.

Генеральна прокуратура заявила, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. Генпрокуратурою було направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Моргуну черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року. У листі вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні.

Нагадаємо також, що 20 червня Київський апеляційний суд наклав арешт на частину вулиці Інститутської до завершення слідчих дій на ній.