Киян запрошують на вернісаж «Світи Сухоліта»
Живопис займає окреме місце в творчості скульптора Олександра СухолітаУ Києві у галереї «Триптих-Арт» 18 січня 2020 року відбудеться вернісаж живописного проєкту Олександра Сухоліта «Світи Сухоліта».
У виставковому залі галереї експонуватимуться живописні твори відомого українського скульптора, створені спеціально для цієї виставки.
Живопис займає окреме місце в творчості Олександра Сухоліта.
За словами скульптора, «живописное – тонкая грань между небом и землей, между человеком и миром, между Словом и словом. Это и грань, и связь двух миров: видимого и невидимого. Тайна. Живопись призвана вызвать у созерцателя отклик неизреченных тайн Небесных Сфер присутствия благодатного прекрасного в образах видимого нынешнего века. Уподобляя таинственное и воплощая его в красках живописного мастерства искусно творя на холсте прекрасное и жизненное пространство дня. Это новое царство любви и покоя, радости и ясное переживание истины, явленное на земли: плодом его есть радость, мир и любовь, рождающиеся в сердце зрителя.
Есть в живописной сфере и молитва, и пост.
Есть и поклонение в духе и истине.
Есть и Пасха, и Рождество.
Есть Крещение - праздник
и Преображения Господня -
Богоявления во плоти».
Вернісаж відкриється 18 січня о 18.00 і триватиме до 7 лютого 2020 року.
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