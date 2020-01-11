Киян запрошують на вернісаж «Світи Сухоліта»



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Живопис займає окреме місце в творчості скульптора Олександра Сухоліта

У Києві у галереї «Триптих-Арт» 18 січня 2020 року відбудеться вернісаж живописного проєкту Олександра Сухоліта «Світи Сухоліта».

У виставковому залі галереї експонуватимуться живописні твори відомого українського скульптора, створені спеціально для цієї виставки.

Живопис займає окреме місце в творчості Олександра Сухоліта.

За словами скульптора, «живописное – тонкая грань между небом и землей, между человеком и миром, между Словом и словом. Это и грань, и связь двух миров: видимого и невидимого. Тайна. Живопись призвана вызвать у созерцателя отклик неизреченных тайн Небесных Сфер присутствия благодатного прекрасного в образах видимого нынешнего века. Уподобляя таинственное и воплощая его в красках живописного мастерства искусно творя на холсте прекрасное и жизненное пространство дня. Это новое царство любви и покоя, радости и ясное переживание истины, явленное на земли: плодом его есть радость, мир и любовь, рождающиеся в сердце зрителя.

Есть в живописной сфере и молитва, и пост.

Есть и поклонение в духе и истине.

Есть и Пасха, и Рождество.

Есть Крещение - праздник

и Преображения Господня -

Богоявления во плоти».

Вернісаж відкриється 18 січня о 18.00 і триватиме до 7 лютого 2020 року.

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