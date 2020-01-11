  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Киян запрошують на вернісаж «Світи Сухоліта»

    • Розсилка
    Киян запрошують на вернісаж «Світи Сухоліта»

    Живопис займає окреме місце в творчості скульптора Олександра Сухоліта

    У Києві у галереї «Триптих-Арт» 18 січня 2020 року відбудеться вернісаж живописного проєкту Олександра Сухоліта «Світи Сухоліта».  

    У виставковому залі галереї експонуватимуться живописні твори відомого українського скульптора, створені спеціально для цієї виставки.

    Живопис займає окреме місце в творчості Олександра Сухоліта.  

    За словами скульптора, «живописное – тонкая грань между небом и землей, между человеком и миром, между Словом и словом. Это и грань, и связь двух миров: видимого и невидимого. Тайна. Живопись призвана вызвать у созерцателя отклик неизреченных тайн Небесных Сфер присутствия благодатного прекрасного в образах видимого нынешнего века. Уподобляя таинственное и воплощая его в красках живописного мастерства искусно творя на холсте прекрасное и жизненное пространство дня. Это новое царство любви и покоя, радости и ясное переживание истины, явленное на земли: плодом его есть радость, мир и любовь, рождающиеся в сердце зрителя.

    Есть в живописной сфере и молитва, и пост.

    Есть и поклонение в духе и истине.

    Есть и Пасха, и Рождество.

    Есть Крещение - праздник 

    и Преображения Господня  -

    Богоявления во плоти».

    Вернісаж відкриється 18 січня о 18.00 і триватиме до 7 лютого 2020 року.

    Представників ЗМІ просимо акредитуватися за тел. 099 50 44 608, 074 416 4839 або [email protected] com  

    ЗМІ свята культура мистецтво виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ