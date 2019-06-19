Мама корупції проти... Неймовірний батл Тимошенко і Гройсмана у прямому ефірі



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Тимошенко розкритикувала роботу Кабміну

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко влаштували перепалку в ефірі програми «Свобода слова».

Суперечка виникла після того, як Тимошенко розкритикувала роботу Кабміну.

«У громад повинні бути три свободи. Перша – вільно отримувати свої власні закріплені податки. Щоб не забирали у центр, а потім із піпетки не капали у громаду по одній гривні. Якщо ми зараз говоримо про децентралізацію, ми повинні подивитися на розподіл бюджету за доходами, скільки відсотків йде громадам, а скільки відсотків держбюджету. Першої свободи у наших громадах не існує. Тільки 20,7% – це ті доходи, які отримує громада. Усе інше забирається у центр, а потім направляються туди субвенції. Тобто громада практично не розпоряджається своїми доходами», - заявила Тимошенко.

У відповідь на такі слова Тимошенко, Гройсман емоційно заявив, що саме вона «підгодовувала владу із піпетки».

«У мене таке враження, що ви не змінили свої матеріали. При вас 10-11 років тому була система, про яку ви нам прочитали. І піпетка була саме в ваших руках. Ви підгодовували всю місцеву владу якимись подачками, а реальної реформи не було», - заявив Гройсман.

Гройсман нагадав про те, що під час прем'єрства Тимошенко і Азарова країна взяла в борг 53 млрд доларів, заявив, що ціну на газ підвищувати довелося через те, що Тимошенко взяла на себе зобов'язання це зробити в 2008 році, підписавши відповідний меморандум з МВФ в 2008 році.

Тимошенко відповіла, що в 2008 році криза охопила не тільки Україну. Також прем'єр закликав Тимошенко покаятися і визнати свої помилки.

У свою чергу, Тимошенко звинувачувала Гройсмана в накопиченні боргів, зниження доходів населення і надмірному підвищенні тарифів на газ, комунальні послуги. Крім того, вона обурилася всією системою влади останніх п'яти років і нагадала Гройсману його тезу про «нові обличчя».

У відповідь на звинувачення Гройсман заявляв, що саме Тимошенко набрала боргів і взяла на себе зобов'язання підняти ціни на газ для населення. Саме під час перепалки прем'єр назвав Тимошенко «мамою української корупції».

Варто зазначити, що «батл прем'єрів» продовжувався майже під час усього виступу Тимошенко. Гройсман постійно вставляв репліки-звинувачення і просив слово для відповіді.

Нагадаємо, прем’єр Володимир Гройсман заявив, що старі партії, такі як БПП, «Батьківщина» повинні відійти в минуле. «У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили». Слід також нагадати, що пан Гройсман був обраний до парламенту VIII скликання як представник БПП.