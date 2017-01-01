Манафорт разом із колегою з РФ написав статтю-виправдання про свою роботу в Україні

Манафорт і його колега намагалися опублікувати статтю під чужим ім'ям і мали намір вплинути на громадську думку про свою роботу в Україні

Спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив Пола Манафорта, екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа, в написанні статті в своє виправдання спільно з російським колегою, який пов'язаний з розвідкою РФ, говориться в документах суду. Про це повідомляє АР. Під час подання до суду, прокурори заявили, що Манафорт і його колега намагалися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Манафорт

Манафорт і його колега намагалися опублікувати статтю під чужим ім'ям і мали намір вплинути на громадську думку про свою роботу в Україні

Спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив Пола Манафорта, екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа, в написанні статті в своє виправдання спільно з російським колегою, який пов'язаний з розвідкою РФ, говориться в документах суду.

Про це повідомляє АР.

Під час подання до суду, прокурори заявили, що Манафорт і його колега намагалися опублікувати статтю під чужим ім'ям і мали намір вплинути на громадську думку про свою роботу в Україні. Статтю було підготовлено ще наприкінці минулого тижня, коли Манафорт перебував під домашнім арештом.

«Минулого тижня Манафорт і його колега анонімно писали редакційну статтю англійською мовою щодо його (Манафорта - ред.) політичної роботи в Україні. Манафорт працював над чернеткою зі своїм давнім російським колегою, який зараз живе в Росії і, як вважається, має зв'язки з російськими розвідувальними службами», - йдеться в клопотанні звинувачення, яке підписав особисто Мюллер.

Ім'я росіянина не названо.

Звинувачення заявляє, що зв'язалося з цього приводу із захистом Манафорта і домоглося, щоб стаття не публікувалася.

Звинувачення вважає, що написання статті порушує умови, на яких Манафорт вимагає подальших послаблень умов досудового звільнення, включаючи свободу в переміщенні.

Манафорт спростував будь-які порушення, пов'язані з його роботою в Україні.

До слова, ЗМІ нещодавно повідомили, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

Читайте також матеріал «Главкома»: Прокляття Манафортом. Подробиці головного політичного скандалу осені у США