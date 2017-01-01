Манафорт разом із колегою з РФ написав статтю-виправдання про свою роботу в Україні
- Сьогодні, 02:26
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Манафорт і його колега намагалися опублікувати статтю під чужим ім'ям і мали намір вплинути на громадську думку про свою роботу в Україні
Спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив Пола Манафорта, екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа, в написанні статті в своє виправдання спільно з російським колегою, який пов'язаний з розвідкою РФ, говориться в документах суду.
Про це повідомляє АР.
Під час подання до суду, прокурори заявили, що Манафорт і його колега намагалися опублікувати статтю під чужим ім'ям і мали намір вплинути на громадську думку про свою роботу в Україні. Статтю було підготовлено ще наприкінці минулого тижня, коли Манафорт перебував під домашнім арештом.
«Минулого тижня Манафорт і його колега анонімно писали редакційну статтю англійською мовою щодо його (Манафорта - ред.) політичної роботи в Україні. Манафорт працював над чернеткою зі своїм давнім російським колегою, який зараз живе в Росії і, як вважається, має зв'язки з російськими розвідувальними службами», - йдеться в клопотанні звинувачення, яке підписав особисто Мюллер.
Ім'я росіянина не названо.
Звинувачення заявляє, що зв'язалося з цього приводу із захистом Манафорта і домоглося, щоб стаття не публікувалася.
Звинувачення вважає, що написання статті порушує умови, на яких Манафорт вимагає подальших послаблень умов досудового звільнення, включаючи свободу в переміщенні.
Манафорт спростував будь-які порушення, пов'язані з його роботою в Україні.
До слова, ЗМІ нещодавно повідомили, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.
Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.
Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.
Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.
Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.
До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».
Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.
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