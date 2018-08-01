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    Манафорт відкрив 30 банківських рахунків для приховування доходів з України

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    Пол Манафорт - Манафорт відкрив 30 банківських рахунків для приховування доходів з України
    Пол Манафорт

    За роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів

    Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа і лобіст інтересів Віктора Януковича в США Пол Манафорт відкрив понад 30 банківських рахунків у трьох зарубіжних країнах для отримання та приховування своїх доходів з України.

    Про це заявив федеральний прокурор на суді щодо Манафорта, передає Reuters.

    Прокурор Узо АСОН з команди Роберта Мюллера зробив відповідний коментар під час вступної заяви сторони обвинувачення на судовому засіданні в федеральному суді штату Вірджинія.

    31 липня почався суд над Полом Манафортом, якого звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків за майже 10 років співпраці з колишнім керівництвом України.

    Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

    Раніше окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання в справі про банківські та податкові махінації колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

    Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

    Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

    Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

    Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

    Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

    Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.

    Як відомо, суд у Вашингтоні 15 червня відправив колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта за грати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

    За інформацією ЗМІ, Манафорт перебуває під вартою у камері для «важливих в'язнів».

    Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер оприлюднив документи, що підтверджують факт того, що Пол Манафорт здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації в якості іноземного агента.

    Раніше федеральна суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокурору Роберту Мюллеру назвати усіх осіб та організації, які на думку слідства були задіяні у лобістській кампанії Пола Манафорта на користь Партії регіонів та тодішньої влади України.

    У червні стало відомо, що Манафорт намагався вплинути на свідків у його справі.


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