Манафорту в разі помилування Трампом висунуть обвинувачення в штаті Нью-Йорк



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Пол Манафорт

Нью-йоркський прокурор готує справу проти Манафорта за низкою податкових та інших звинувачень

Окружний прокурор штату Нью-Йорк Сайрус Ванс готує звинувачення від імені штату проти колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта на випадок, якщо президент США помилує його на федеральному рівні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, нью-йоркський прокурор має намір подати низку податкових та інших звинувачень проти Манафорта як своєрідну страховку на той випадок, якщо президент США помилує колишнього помічника.

8 березня Манафортові мають оголосити вирок у федеральному суді штату Вірджинія, за яким він може отримати до 24 років ув'язнення та штраф до 24 мільйонів доларів.

Крім того, 13 березня вирок екс-помічникові Трампа оголосять у суді у Вашингтоні, де розглядались інші звинувачення проти нього.

Президент США Дональд Трамп раніше називав слідство під головуванням Мюллера упередженим та покликаним дискредитувати його перемогу на президентських виборах у США 2016 року.

Нагадаємо, наприкінці січня федеральний суддя у Вірджинії Томас Селбі Елліс відклав на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту, екс-голові виборчого штабу президента Дональда Трампа.

Раніше команда адвокатів Пола Манафорта випадково поширила документальне підтвердження, яке вказує на факт його зустрічі з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником та обговорення ними українського «мирного плану».

Із судових документів стало відомо, що Пол Манафорт збрехав розслідуванню Мюллера принаймні по п'яти суттєвих епізодах після того, як почав співпрацювати зі слідством.

Також ЗМІ повідомили, що мільйони, які Манафорт завинив олігарху Дерипасці, намагався стягнути екс-розвідник РФ.

У грудні 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив Манафорта в порушенні умов співпраці зі слідством.

Після цього ЗМІ повідомили, що у США готують нові звинувачення Манафорту.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта. Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.