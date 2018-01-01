Суд відпустив Манафорта на похорони тестя

Манафорт не повинен знімати з себе електронний браслет

Суддя у справі екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта пішла назустріч обвинуваченому, дозволивши йому взяти участь в похоронах тестя, який помер 24 лютого. У прийнятій в неділю постанові зазначається, що Манафорту дозволено в період з 26 по 27 лютого покинути будинок в Олександрії (штат Вірджинія), де він перебуває до



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Пол Манафорт

Манафорт не повинен знімати з себе електронний браслет

Суддя у справі екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта пішла назустріч обвинуваченому, дозволивши йому взяти участь в похоронах тестя, який помер 24 лютого.

У прийнятій в неділю постанові зазначається, що Манафорту дозволено в період з 26 по 27 лютого покинути будинок в Олександрії (штат Вірджинія), де він перебуває до суду під домашнім арештом, для участі в похоронах у Нью-Йорку.

Як вказала суддя Емі Джексон, Манафорт не повинен знімати з себе електронний браслет, який показує його місцезнаходження, і постійно бути в контакті з представниками наглядових служб.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання уряду України.

Обвинувальний вирок базується на свідченнях екс-помічника Манафорта Ріка Гейтса, який визнав себе винним у звинуваченнях щодо змови на федеральному рівні та наданні неправдивих свідчень.

За інформацією ЗМІ, серед європейських політиків, яким Манафорт давав гроші, може бути колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.